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任期満了に伴う富岡市と安中市の市長選、それに東吾妻町の町長選は１２日投票が行われ、即日開票されます。

富岡市長選に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で、現職で３選を目指す榎本義法さん（５７）、新人で元市議の宮沢展彦さん（７０）、同じく新人で元市議の茂原正秀さん（６７）、新人で元会社役員の大塚友広さん（４３）の４人です。

富岡市長選の投票は市内２７カ所で、午前７時から午後６時まで行われます。開票作業は午後７時半から始まり、大勢判明は午後９時ごろの見通しです。

安中市長選に立候補しているのは、いずれも無所属で、再選を目指す現職の岩井均さん（６２）と、新人で団体職員の小川賢さん（７４）の２人です。

安中市長選の投票は市内４８カ所で、午前７時から午後６時まで行われます。開票は午後７時半から行われ、大勢判明は午後８時半ごろの見通しです。

東吾妻町長選には、いずれも無所属新人で元町議の斉藤貴史さん（５３）と、元町議会副議長の重野能之さん（４８）、元町議の髙橋徳樹さん（７０）の３人が立候補しました。

東吾妻町長選の投票は町内２２カ所で、一部を除き午前７時から午後７時まで行われます。開票は午後８時から始まり、大勢判明は午後９時ごろの見通しです。

群馬テレビでは１２日の午後８時３０分から開票速報番組を放送します。