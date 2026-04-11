新潟県内の広い範囲で桜が見頃を迎える中、新潟市の公園では菜の花が同時に咲き誇り、訪れる人を楽しませています。



最高気温が20℃を超え、5月並みの暖かさとなったところもあった11日の県内。



【桶屋美圭アナウンサー】

「上堰潟公園では桜と菜の花の共演を楽しめる。時折強い風も吹いているが辺り一面春の香りに包まれている」



新潟市西蒲区の角田山の麓に広がる上堰潟公園で毎年この時期に楽しめるのが、桜と菜の花の競演です。



約450本の桜と160万本の菜の花が見頃を迎え、園内を美しく彩っています。



この日はやや強い風が吹く中、多くの家族連れなどが訪れ、今だけの景色を写真に収めていました。



【家族】

「孫も1歳になったしみんなで見に来た」



「毎年こうやってきれいな景色を見させてもらえるのはすごくうれしい」



【夫婦】

「何も知らずに来た。こんなにきれいだと思っていなかった」



「風が強い。髪がボサボサになって写真どころじゃないが、散ったりするのもきれい」



上堰潟公園では12日まで桜まつりが開かれ、キッチンカーの出店や夜桜のライトアップが行われます。