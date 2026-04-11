11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、ボディライン露わなピッタリ衣装の中川安奈アナウンサーの姿に熱視線が集まった。「スタイル抜群」「めっちゃセクシー」などの声が寄せられた。

【映像】“ひょっこり”現れたボディライン露わな中川アナ（全身）

同『1000万円シリーズ』は2021年配信の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、実に5年ぶり。元NHKで現在はフリーの中川アナはアシスタントMCを務めた。

現在32歳の中川アナは2025年3月末でNHKを退局し、同年4月1日よりホリプロに所属、以降フリーアナとして活躍している。抜群のスタイルを誇り、Instagramの投稿がたびたびネットニュースになるなど、注目度が高い人気アナだ。

ウルフの初戦の相手となったのは、つい最近、借金1000万円を抱えたことを告白して話題となったカカロニの栗谷。試合が始まると、やはり、ウルフの相手にはならず、キレイに大内刈りを決められ、栗谷は“1000万円ゲットならず”だった。

そんな中、ネットが盛り上がったのは次の場面だ。試合後にウルフ・栗谷の両者に話を聞こうとマイクを持ってひょっこりとリングに上がった中川アナはボディライン露わな薄い水色のワンピースを着用しており、その姿に「スタイル抜群」「めっちゃセクシー」などとネットは盛り上がりを見せていた。

なお、番組の冒頭で中川アナはウルフとNHK時代に共演し以降、親交があることを明かし、メインMCのニューヨーク・屋敷裕政を「ちゃんと共演者と友達になれるタイプのアナウンサーなんですね」と驚かせていた。