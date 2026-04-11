タレントの丸りおなさんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。大型二輪の免許を取得したことを報告しました。



【写真を見る】【 丸りおな 】バイク女子 大型二輪の免許を取得「卒検受かった時も嬉しかったけど ちゃんと免許になって実感わいた…！」



丸さんは出来立ての免許証を手にした画像を添えて「免許更新してきました ついに大型二輪、正式にゲット」と投稿。





「卒検受かった時も嬉しかったけど ちゃんと免許になって実感わいた…！これから乗るの楽しみすぎる」と、喜びを綴っています。





2日前の投稿で、「実は、大型バイクの免許取りに行ってました」と綴り、教習所での大型自動二輪免許の卒業検定の様子を動画で公開していた丸さん。





「仕事終わりとか合間に通ってて、やっとここまできた日。」「でも正直、自信は全然なくて。『これ大丈夫かな…』って思いながら受けた」と、自信のなさを明かしていました。





そして前日の投稿では「卒業検定、、絶対落ちたと思ってた...!!!! 無事、ギリ合格しました〜」と、検定に合格したことを報告。





丸さんは「免許更新行ってきます！！！」「ハーレー女子とかかっこいいなあ みなさんのおすすめバイク教えて下さい」と綴っていました。





丸りおなさんは、1998年 8月 1日生まれで現在27歳。テレビのバラエティー番組やドラマの他、舞台俳優としても活躍しています。





【担当：芸能情報ステーション】