2児の母・石川梨華「子供達にも大好評」だった具沢山和風ペペロンチーノ公開「彩り綺麗」「盛り付けセンス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月31日、自身のInstagramを更新。子どもたちに好評だったという昼食を公開し、話題となっている。
【写真】41歳元モー娘。2児の母「彩り綺麗」具沢山和風ペペロンチーノ公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？具沢山和風ペペロンチーノ」と綴り、木目調の器に盛り付けられたパスタの写真を投稿。エビ、ベーコン、ブロッコリや玉ねぎなど、多くの具材が入ったパスタを披露した。このメニューは子供たちにも非常に好評だったようで、「子供達にも大好評でした」と付け加えている。
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗」「盛り付けセンス抜群」「具沢山で栄養満点」「凄く美味しそう」「子供たちが喜ぶ味付けなのが流石」「盛り付けがカフェみたいでオシャレ」「忙しいお昼にパっと作れるの尊敬」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。2児の母「彩り綺麗」具沢山和風ペペロンチーノ公開
◆石川梨華「子供達にも大好評」だった昼食公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？具沢山和風ペペロンチーノ」と綴り、木目調の器に盛り付けられたパスタの写真を投稿。エビ、ベーコン、ブロッコリや玉ねぎなど、多くの具材が入ったパスタを披露した。このメニューは子供たちにも非常に好評だったようで、「子供達にも大好評でした」と付け加えている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗」「盛り付けセンス抜群」「具沢山で栄養満点」「凄く美味しそう」「子供たちが喜ぶ味付けなのが流石」「盛り付けがカフェみたいでオシャレ」「忙しいお昼にパっと作れるの尊敬」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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