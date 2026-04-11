「月曜から夜ふかし」多田さん、青髪に電撃イメチェン＆タトゥー公開で絶賛の声「美人が際立つ」「かっこいい」
【モデルプレス＝2026/04/11】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が4月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーとタトゥーを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「夜ふかし」話題の美女「美人が際立つ」雰囲気ガラリの青髪姿
多田さんは「青にしました」と報告し、これまでの金髪から透明感のあるブルー系にカラーチェンジした姿を投稿。また、床に座ったショットでは、スラリとした脚に蜂やライターなど個性的なタトゥーが施されている。
この投稿に、ファンからは「青髪めちゃくちゃ似合う」「タトゥーシールかな」「美人が際立つ」「かっこいい」「唯一無二のオーラがある」「スタイル良くて憧れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「夜ふかし」話題の美女「美人が際立つ」雰囲気ガラリの青髪姿
◆多田さん、ヘアカラーチェンジ＆タトゥー公開
多田さんは「青にしました」と報告し、これまでの金髪から透明感のあるブルー系にカラーチェンジした姿を投稿。また、床に座ったショットでは、スラリとした脚に蜂やライターなど個性的なタトゥーが施されている。
◆多田さんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「青髪めちゃくちゃ似合う」「タトゥーシールかな」「美人が際立つ」「かっこいい」「唯一無二のオーラがある」「スタイル良くて憧れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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