人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」などで知られる漫画家の秋本治氏（73）が、11日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、少年時代と漫画との出合いについて語った。

戦後復興のさなか、昭和27年に「こち亀の舞台にもなった東京都葛飾区亀有に生まれた。「漫画家になりたいというよりも、子供はみんなそうだと思うんですけど、漫画が好きだった」。自然と漫画好きになっていったという。「ジャングル大帝」など手塚治虫作品を熟読。「駄菓子屋に行って、本屋に行って、街で遊んで」という少年時代を過ごした。

漫画家を意識したのは小学校5、6年のころだった。「ちゃんとしたコマ漫画を描けるようになって。描いたのは5、6年のころ。友達に見せて、“こうした方がいいぞ”というのがあって」。描いていたのは「西部劇のやつとかスパイものとか。そういうのが多かった」といい、「見よう見まねで描いていて」と振り返った

中学生になると、バイブル的な本との出合いもあった。「14歳くらいになった時に『マンガ家入門』という本があった。当時、一番人気があった石ノ森章太郎さんが描いたやつで」。絵の描き方というよりも、実際に人を引きつける漫画の演出方法などが、石ノ森さんの実際の作品を例に解説されていたという。

「それまでの漫画の描き方じゃなくて、漫画家“入門”だから、漫画家になるためには何をやればいいかが書いてあって。自分の漫画を見本にして、1ページ目はこう描いて、主人公がだんだん森の中に入っていく。それで読者を引きつけていって、タイトルが出るみたいなのが全部、描いてある」

秋本氏が漫画家を目指す道しるべになったといい、「僕なんか、これは凄いって。漫画家に本当になりたいと」と振り返った。

漫画、アニメ好きで知られるパーソナリティーの「麒麟」川島明は、「脚本も画力もそうですけど、カメラマンとしての技術が凄いじゃないですか？」と、漫画家の演出力を称賛した。すると、秋本氏は「『マンガ入門』に全部詰まっているんです」と回答。「元々、映画が好きなんです。映画の撮り方なんですよ。それまでの漫画の描いた日常の…じゃなくて、そこから目覚めて、漫画にしたらどうなるだろうかと描くようになった」。さらに「後で聞くと、僕らの年代はみんな（マンガ入門を）見たって」とも明かしていた。