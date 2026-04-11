岐阜県飛騨市と東京大学宇宙線研究所は2026年4月10日、飛騨市神岡町の神岡鉱山地下約200mに設置されている大型低温重力波望遠鏡「KAGRA（かぐら）」の一般公開を、2026年6月20日（土）に開催すると発表しました。

【▲ 神岡鉱山の地下トンネル内に延びるKAGRAのビームチューブ。レーザー光はこの真空パイプの中を往復し、重力波による空間のわずかな伸び縮みを捉える（Credit: 東京大学宇宙線研究所）】

普段は非公開の地下研究施設を特別に見学

KAGRAは、ブラックホールや中性子星の合体といった宇宙の大規模な現象が引き起こす「重力波」を観測するための施設です。1辺3kmのL字型の腕を持ち、サファイア製の鏡を極低温まで冷却して使用するという世界でも類を見ない方式を採用しています。地質的に安定した地下深くに設置することで地表の振動を抑え、さらに真空環境の中でレーザー光の干渉を利用して、原子核よりも小さな空間の伸び縮みを捉える仕組みです。

一般公開では、普段立ち入ることのできない地下施設の中を往復約2km（約1時間）歩きながら、現役の研究者から重力波とは何か、どのように宇宙を観測しているのかについて直接解説を受けることができます。

O4を終えO5に向けた準備期間のタイミング

KAGRAは、米国の「LIGO」やイタリアの「Virgo」と連携した国際共同重力波観測を行っており、第4期観測運転（O4）は2023年5月に開始されました。KAGRAは2023年5月から6月にかけてO4に参加した後、感度向上作業に移行しましたが、2024年1月1日の能登半島地震で防振懸架装置など複数の機器が損傷を受けています。

復旧作業は2024年秋までに完了し、2025年6月12日に観測運転を再開。O4全体は2025年11月19日に終了し、この期間中にLIGO-Virgo-KAGRAとして約300件の重力波信号が検出されました。

現在KAGRAは、2028年開始予定の次期観測運転（O5）に向けた性能向上のための保守・改良期間に入っています。今回の一般公開は、観測運転の合間にあたるこの時期だからこそ実現できる機会といえます。

【▲ 「KAGRA一般公開2026」のポスター（Credit: 飛騨市）】

申込は4月13日から、定員200名の抽選制

参加には事前申込が必要で、申込期間は2026年4月13日（月）9時から5月14日（木）23時59分まで。定員は200名（全国枠150名、飛騨市民枠50名）で、応募者多数の場合は抽選となります。対象は小学生以上で、未成年は保護者同伴が必須です。

参加費は1人2000円。集合場所は「道の駅スカイドーム神岡」（岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6番地）で、当日は4便に分かれて見学が行われます。当選結果は5月15日にメールで通知されます。

文・編集／sorae編集部

関連記事 日本の重力波望遠鏡「KAGRA」被災状況の詳細が判明 能登半島地震の影響 KAGRAも参加する重力波望遠鏡の共同観測「O4」開始は2022年6月以降に日本の重力波望遠鏡「KAGRA」が完成、共同観測に合流へ参考文献・出典ひだ宇宙科学館 - KAGRA一般公開2026（4月13日〜申込開始）岐阜県飛騨市 - アインシュタイン最後の宿題に挑む、地下200mの巨大装置「KAGRA一般公開2026」を6月20日(土)に開催！片道3kmのL字型・大型低温重力波望遠鏡を見学（PRTIMES）KAGRA 大型低温重力波望遠鏡 - LIGO-Virgo-KAGRA 第４期観測運転終了について