お笑いコンビ、品川庄司の庄司智春（50）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻の藤本美貴の給料について語った。

ゲストのハライチの岩井勇気と澤部佑が給料の管理についての話をすると、庄司は「うちはミキティの給料知らないです。私の給料は全部知ってる」と明かした。「なんでそこに落ち着いたんですか？」と聞かれ、「いや、だって…。このミキティダイニングもギャラ、ミキティの方が高かったらちょっと怖いじゃん」と吐露。岩井が「だけどそれは当たり前。だってミキティダイニング」とコメント。庄司は「そうだ。タイトルついてるからね」と納得をした。

そして庄司は「結婚したてのころ、吉本の明細見て『智ちゃん、これ吉本に言った方がいいよ、少なすぎるよ』って…」とを振り返った。藤本美貴は「だって稼働時間と稼働日数と数字（金額）が合ってないんですもん」と明かした。庄司は「給料明細すごい多いけど、額が少なすぎる」と言われたと回顧。藤本が「でも闇営業以降ちゃんとしたなって」とぶっちゃけると、庄司は「言わなくていいんだよ」とたしなめた。岩井が「逆によかったじゃない、あれがあって」とフォローした。