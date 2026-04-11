「ブロンズ像でもスイング」イチローさんの銅像除幕式で予想外のハプニング　バットが折れるも本人は大笑い

これまでの功績を記念して造られたイチローさんの銅像が完成しました。

その除幕式ではまさかのハプニングが起こりました。

アメリカ・シアトルで行われた銅像の除幕式に登場したイチローさん。

これまでの功績を記念して造られた銅像のお披露目に、妻の弓子さん、愛犬の姫弓とともに参加しました。

紙吹雪の中お披露目されると、バットが折れていました。

イチローさんもすぐに気付いたようで、これには大爆笑。

幕を外すタイミングで、ポキッと折れてしまったようです。

イチローさんがデビュー当時のユニホームを着てモデルとなった銅像。

現地メディアは「ブロンズ像になってもスイングを披露した」と冗談交じりに伝えました。

まさかのハプニングとなりましたが、銅像は関係者によってすぐに修復されました。

そして、そのミニチュア版が来場者に配布された試合では、ヒューストン・アストロズの今井達也選手（27）が先発。

初回から制球が定まらず、2者連続フォアボールなどで満塁のピンチを背負うと、ワイルドピッチで先制を許しました。

さらにデッドボールで押し出しと、いいところなくワンアウトを取っただけで3失点し降板。

シアトル・マリナーズが球団レジェンドの記念日を勝利で飾りました。