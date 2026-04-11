「ブロンズ像でもスイング」イチローさんの銅像除幕式で予想外のハプニング バットが折れるも本人は大笑い
これまでの功績を記念して造られたイチローさんの銅像が完成しました。
その除幕式ではまさかのハプニングが起こりました。
アメリカ・シアトルで行われた銅像の除幕式に登場したイチローさん。
これまでの功績を記念して造られた銅像のお披露目に、妻の弓子さん、愛犬の姫弓とともに参加しました。
紙吹雪の中お披露目されると、バットが折れていました。
イチローさんもすぐに気付いたようで、これには大爆笑。
幕を外すタイミングで、ポキッと折れてしまったようです。
イチローさんがデビュー当時のユニホームを着てモデルとなった銅像。
現地メディアは「ブロンズ像になってもスイングを披露した」と冗談交じりに伝えました。
まさかのハプニングとなりましたが、銅像は関係者によってすぐに修復されました。
そして、そのミニチュア版が来場者に配布された試合では、ヒューストン・アストロズの今井達也選手（27）が先発。
初回から制球が定まらず、2者連続フォアボールなどで満塁のピンチを背負うと、ワイルドピッチで先制を許しました。
さらにデッドボールで押し出しと、いいところなくワンアウトを取っただけで3失点し降板。
シアトル・マリナーズが球団レジェンドの記念日を勝利で飾りました。