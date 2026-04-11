明日4月12日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、無人島開拓SP。新たな無人島に上陸し、DASH島と夢の2拠点開拓計画が始動！

城島茂、森本慎太郎・郄地優吾（SixTONES）が未踏の地を大冒険。城島は新たな島でかなえたい夢があるという…それは「城を建てる」という壮大な計画。夢を実現するため、DASH史上初の挑戦が新天地で始まる！番組の最後には、城島から“島の未来を決める”緊急発表も…!?

◆後輩たちも仰天の新プロジェクトとは!?

現在のDASH島を拠点に残したまま、新たな島を開拓する夢の2拠点開拓計画がスタート。城島、郄地、森本は、木造船サバニに乗り、新たな開拓先となる無人島に初上陸。手つかずの自然に「気持ちいい！」「ワクワクしますね！」と感動する郄地と森本に、城島が「ここにはDASH島にはないものがある」と語る。

草木を分け入った先で見つけたのは、バスケットコート5面分にも及ぶ広大な平地。DASH島にはない広大な土地を前に、城島が語ったのは――「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という壮大な夢。

その言葉に、郄地と森本は「何言ってんの？」「大先輩ですけど、バカっすね」とあきれつつも…「めちゃくちゃかっこいい！」と男のロマンに共感。今年56歳、DASH歴30年の経験を生かし、“島に城を建てる”という前代未聞の挑戦が始動する。

さっそく夢の実現に向け、未踏の島を大探索！どんな生き物が潜んでいるのか？食料は手に入るのか…？砂浜では郄地が謎の漂着物を発見し、恒例の臭いチェック。しかし、瓶のふたを開けた途端に大惨事が！怖いもの知らずの野生児・森本も「1回ふたして！」とパニックに！

さらに茂みの中には、入り口のない奇妙な小屋や、超危険な生物が！恐る恐る森の中を進む3人の前に、今度は巨大なため池が出現。直径約30メートル、深さ約170センチの池を即席のいかだで渡ろうとするが…「リーダー！手離さないでください！」と水没寸前に！その後も、小さな穴や謎の洞窟が行く手を阻み…「噛まれた!?」「大丈夫か!?」未知なる無人島での大冒険。果たして3人の運命は!?