東原亜希、パンツスーツスタイルで入学式出席 全寮制の息子にエール
タレントの東原亜希が10日にInstagramを更新。長男の入学式に出席したことを報告し、スーツ姿を披露した。
【写真】有名人ママの“入学式コーデ”が素敵！ 元人気アイドルに元癒し系グラドルも
東原が「先日息子の入学式でした」と投稿したのは、2010年に出産した長男の入学式で披露したパンツスーツスタイルのソロショット。写真には、黒スラックスと胸元にリボンがあしらわれた白シャツ、さらに黒ジャケットというスタイリッシュな装いが収められている。
投稿の中で彼女は「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」と振り返り「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の道を切り開いていかないといけないのだから、いつでもどこでもただただこちらは応援体制 ガンバレガンバレ」とエールを贈っている。
■東原亜希（ひがしはら あき）
1982年11月11日生まれ。神奈川県出身。スカウトを経てキャンペーンガール、ファッションモデルとして活動。格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）で4代目格闘ビジュアルクィーンを務め、『K-1ワールドグランプリ』（フジテレビ）ではキャスター、レポーターに就任した。プライベートでは2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している。
引用：「東原亜希」Instagram（@akihigashihara）
【写真】有名人ママの“入学式コーデ”が素敵！ 元人気アイドルに元癒し系グラドルも
東原が「先日息子の入学式でした」と投稿したのは、2010年に出産した長男の入学式で披露したパンツスーツスタイルのソロショット。写真には、黒スラックスと胸元にリボンがあしらわれた白シャツ、さらに黒ジャケットというスタイリッシュな装いが収められている。
投稿の中で彼女は「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」と振り返り「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の道を切り開いていかないといけないのだから、いつでもどこでもただただこちらは応援体制 ガンバレガンバレ」とエールを贈っている。
1982年11月11日生まれ。神奈川県出身。スカウトを経てキャンペーンガール、ファッションモデルとして活動。格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）で4代目格闘ビジュアルクィーンを務め、『K-1ワールドグランプリ』（フジテレビ）ではキャスター、レポーターに就任した。プライベートでは2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している。
引用：「東原亜希」Instagram（@akihigashihara）