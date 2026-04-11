◆パ・リーグ 楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）

オリックスが今季３度目の２ケタ失点となる１１失点を喫し、連勝は３で途切れた。先発・九里はオリックス移籍後最短となる３回２／３で９安打５失点。先発全員安打を許す形となったが、岸田監督は「ちょっと（球が）扱いにくかったですかね。風も、不運なところもあった」と責めることはなかった。

一方、２番手で２本の被弾を許し、１回４失点となった３年目左腕・東松には「思い切って勝負してほしかった。ちょっと（相手に）合わせたところはあると思う」と注文。投げっぷりのよさが魅力であるからこそ「どこか気持ちで負けている部分もあると思う。若々しく大胆にいってもいい。マウンドで弱気になったら、いかれるのは間違いないので、１軍では」と奮起を促した。

打線は８回、麦谷と宗が連続アーチ。「最後、意地を見せてくれた」と好材料に目を向けた。

左肘内側側副靭帯（じんたい）損傷と診断されたエースの宮城については、１０日に「明日（１１日）横浜の病院に行くということなので、それ次第」と話していた指揮官。この日は「もう一回、診てもらうことになっているので、それ次第だと思います」と話すにとどめた。