◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１０節 甲府２―１札幌（１１日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、アウェーでＪ２甲府に１―２で逆転負けした。前半２６分、ＦＷバカヨコ（３０）がＰＫを決めて先制したが、前半アディショナルタイム（ＡＴ）３分に同点弾を許し、後半４０分に逆転弾を決められた。特別大会後半初戦を白星で飾ることができず、連敗となった。

ピッチに滴り落ちる札幌の選手たちの汗は、報われなかった。甲府市の日中の最高気温は２７度。敗戦後、川井健太監督（４４）は「札幌との気温差は１５度。タフな試合だった」と選手たちをねぎらった。だが、それを言い訳にはせず「勝たなければいけない試合だった」と悔やんだ。

立ち上がりから主導権を握り、ＦＷティラパット（１９）がつかんだＰＫのチャンスをバカヨコが左足で冷静に決めて先制。だが、前半終了間際に右サイドからのクロスを頭で合わせられて同点に追いつかれると、後半には強力な相手のプレスでＤＦラインが混乱し、逆転弾を決められた。

ＤＦ堀米悠斗（３１）は「最悪でもＰＫに持ち込まなくてはいけなかった。自分たちのミスでの失点。まだまだ甘い」と悔やむ。バカヨコも「チャンスは多く作れたが、もっと試合をコントロールする部分が大事だった」と振り返った。

下部組織の監督がパワハラで解任されたことについて、指揮官は「それが今日の試合に影響したようなことはない」とした上で、クラブ内で起きたことの重さを受け止める。「個人としては、よりアカデミーと協力して選手を育成できたら、と思います」と神妙な面持ちで話した。（甲斐 毅彦）