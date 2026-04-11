MBSの清水麻椰アナウンサーが4日、ダウンタウン・浜田雅功との2ショットを公開した。同局系「プレバト！」でコンビを組むふたりに3万件以上の「いいね」が付いている。



【写真】浜ちゃんと名コンビをつとめるMBSアナウンサー

清水アナはインスタグラムで「新年度がスタートしましたね 今週末はほっと一息つけている方も多いのでは」と年度替わりの気持ちについて投稿。続けて「早いものでアナウンサー8年目！プレバトのアシスタントは5年目に突入しました！時の流れが早すぎて困惑です 先日の浜田さんとの貴重なツーショット 前室でお菓子をバクバク食べる私をいつもあたたかく見守ってくれています。笑 プレバトは2026年度もまだまだ加速していきますよ～！これからもよろしくお願いします！」と今後の活躍を誓った。



ファンから「プレパトの浜ちゃんと清水アナ ナイスコンビいいね～関西の味いいなぁ～」「浜ちゃんと麻椰さんのコンビ良いですね これからもプレバト楽しみです」「清水さんだから任せられる安心感とかが浜ちゃんにもあるのかも 前室でのお菓子バクバク可愛すぎます 見てみたいわぁ」などと期待の声が多数届いた。



（よろず～ニュース編集部）