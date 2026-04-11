プロ野球のファーム・リーグは11日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。

東地区のロッテは日本ハム戦（ロッテ浦和）で毎回の19安打を放って18―7で逆転勝ち。井上が初回の2号2ランなど2安打4打点をマークした。育成選手の松石が3安打2打点、石垣勝が2安打4打点。先発のドラフト1位・石垣元（健大高崎）は1/3回を1安打1奪三振4四死球で3失点。2番手の育成選手・秋山が4回2/3を6安打6奪三振4失点（自責3）で2勝目（1敗）。日本ハムは進藤が2安打4打点。先発・藤田琉は1回1/3を6安打10失点（自責6）で1敗目を喫した。

中地区のDeNAは巨人戦（バッティングパレス相石スタジアムひらつか）で15安打を放って10―3で逆転勝ち。先発のドラフト4位・片山（Honda）が5回5安打6奪三振2失点で3勝目を挙げた。関根が4安打3打点、井上が3安打2打点。巨人先発・ルシアーノは1回1/3を4安打2奪三振5失点（自責4）で1敗目。小林が2安打1打点をマークした。

西武はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）で15安打を放って11―7で逆転勝ち。先発・狩生が4回0/3を8安打6失点（自責4）で、4番手の育成選手・高橋礼が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。山村が3安打4打点、高松が2安打2打点をマークした。ハヤテ先発・笠島は3回5安打3奪三振で3失点。広沢が4安打1打点、鈴木将と松永が2安打2打点だった。

西地区の広島は阪神戦（マツダスタジアム）に3―2で逆転勝ち。先発・玉村が4回4安打5奪三振2失点で、5番手・松本が1回安打1奪三振無失点で1勝目を挙げた。前川が初回の先制2号ソロなど2安打、仲田が8回に1号ソロ、林が2安打1打点。阪神先発・今朝丸は7回3安打1失点。

オリックスはソフトバンク戦（さとやくスタジアム）に3―2で逆転サヨナラ勝ち。9回2死で内藤が左翼に2号逆転サヨナラ2ランを放った。内藤は3打点で来田が2安打。先発・山岡は4回6安打6奪三振無失点で、5番手・入山が1回1安打1奪三振無失点で2勝目（2セーブ）。ソフトバンクは広瀬隆が6回の1号2ランなど2安打、石見、山本も2安打。先発・前田純は7回4安打1失点。

ファーム交流戦の楽天―中日戦（森林どりスタジアム泉）は延長10回、楽天が8―7で逆転サヨナラ勝ち。1死から渡辺佳が逆転サヨナラの2点二塁打を放った。渡辺佳は3安打3打点、ドラフト3位・繁永（中大）も3安打2打点先発・藤井は4回5安打5奪三振2失点で、7番手・今野が1回1安打1奪三振1失点（自責0）で1勝目。中日先発・涌井は6回11安打6失点。育成選手の福元が9回の1号ソロなど3安打2打点。