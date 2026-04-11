少額短期保険「ミニ保険」の市場が拡大している。

保険業法の改正で誕生して２０年がたち、時代に合わせた保険料の安い商品が次々に売り出され、スマートフォンで手軽に手続きができることも人気の理由だ。ただ事業者の参入障壁が低く、リスク管理や法令順守で課題も指摘されている。（川崎大輝）

反響大きく

「爆発的に広がった印象で、反響は想定以上だ」。ミニ保険を販売する損害保険ジャパン子会社「マイシュアランス」の清水広臣社長は、市場拡大に驚きをみせる。同社の契約件数は、営業開始から７年足らずで累計２００万件を獲得。最近１年８か月だけで１００万件を達成した。

昨春発売した「推し活キャンセル保険」は、応援するアーティストらの公演が中止になれば保険金を支払う。例えば、保険料が９００円の場合、本人に加え、一緒に観覧予定だった最大７人分のチケット代や交通費、宿泊代など最大３万円を補償する。大ヒット商品となり、ＳＮＳ上では「振り替え公演の遠征費用に充てたい」と反響は大きい。

事業者数１・８倍

かつて少額の保険は、「根拠法のない共済」と呼ばれた無認可共済の商品が現れ、事業者の不透明な財務状況や保険金支払いを巡るトラブルなどが発生した。このため保険業法の改正で、少短保険制度が２００６年にスタート。補償額は１０００万円以下、保険期間が２年以内に限定され、事業者は財務局への届け出が必要となった。

日本少額短期保険協会によると、事業者は２４年度に１２３社と０９年度の１・８倍になり、保険料収入は１５３６億円で３・７倍に増加した。契約件数の約６割を賃貸物件の「家財保険」が占める。

しかし市場の成長を支えるのは、細やかなニーズを捉えた多彩な商品だ。ゴルフ保険やペット保険のほか、ネット通販の誤注文で返品送料を補償したり、ストーカー被害に遭った場合に防犯カメラの設置費用を対象としたりする商品も登場。賃貸物件の住人が孤独死した場合、大家に原状回復費用などを補償する「孤独死保険」や、「熱中症保険」など時代を反映した商品が次々と誕生している。

参入障壁低く

ただ課題は少なくない。参入障壁が低いため法令順守の意識が薄い事業者も多く、１９年には事業者による決算の虚偽記載が発覚し、２２年に財務基盤の不健全性などを理由に財務局が業務停止命令を出す事例もあった。

少短保険協会は定期的な勉強会などで会員各社の法令順守の徹底を図っている。ニッセイ基礎研究所の有村寛上席研究員は、「参入しやすい業界で畑違いの企業も少なくない。参入企業には十分な財務体制と法令への理解が求められる一方で、利用者はトラブルを避けるため、契約前に保険の対象期間や補償内容をしっかり確認することが必要だ」と指摘している