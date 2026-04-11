『鳥人間コンテスト』、開催日決定 「人力プロペラ機部門」13チーム＆「滑空機部門」18チーム出場予定
第48回を迎える『鳥人間コンテスト2026』が7月25日、26日に開催される。11日、読売テレビが発表した。
【写真】オオーッ！ すごいフライトが連発だった2025年『鳥人間コンテスト』
「鳥のように自由に空を飛びたいー」そんな人類普遍の夢に挑み続けてきたテレビ番組『鳥人間コンテスト』。空を愛する学生や愛好家たちがチームを結成し、何ヶ月、時には何年もかけて手作りの人力飛行機を作り上げる。毎年7月、真夏の琵琶湖に集まり、お互いの技術力、体力、創造性やチームワークを駆使して、飛行距離を競い合ってきた。
今年は、7月25日（土）26日（日）に、これまでと同じく滋賀県彦根市松原湖岸で開催される。「人力プロペラ機部門」「滑空機部門」の2部門が開催され、「人力プロペラ機部門」には13チーム、「滑空機部門」には18チームが出場予定となっている。
人力プロペラ機部門は今年も、昨年から適用された新ルールでの戦いとなる。北ルートの往復、南ルートの往復、この2つのルートの往復で、総飛行距離42.195キロを目指す戦いで、複数チームが完全制覇した場合、タイムの早い方が優勝となる。「空のマラソンコース」を制覇し、優勝するのは一体どのチームなのか。
また今回も、大会当日に番組公式YouTubeチャンネルで、全フライトLIVE配信を実施することが決定した。
【写真】オオーッ！ すごいフライトが連発だった2025年『鳥人間コンテスト』
「鳥のように自由に空を飛びたいー」そんな人類普遍の夢に挑み続けてきたテレビ番組『鳥人間コンテスト』。空を愛する学生や愛好家たちがチームを結成し、何ヶ月、時には何年もかけて手作りの人力飛行機を作り上げる。毎年7月、真夏の琵琶湖に集まり、お互いの技術力、体力、創造性やチームワークを駆使して、飛行距離を競い合ってきた。
人力プロペラ機部門は今年も、昨年から適用された新ルールでの戦いとなる。北ルートの往復、南ルートの往復、この2つのルートの往復で、総飛行距離42.195キロを目指す戦いで、複数チームが完全制覇した場合、タイムの早い方が優勝となる。「空のマラソンコース」を制覇し、優勝するのは一体どのチームなのか。
また今回も、大会当日に番組公式YouTubeチャンネルで、全フライトLIVE配信を実施することが決定した。