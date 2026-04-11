歌手で俳優の岩崎良美さんが、アルバム『Grâce à vous（グラサヴ）〜岩崎良美 45周年記念 LIVE〜』の発売記念イベントをTOWER RECORDS 新宿店で行い「タッチ」をはじめ6曲を披露。

【写真を見る】【岩崎良美】代表曲「タッチ」 稲葉浩志カバーに「曲の力、音楽の力を改めて感じました」





購入した150人以外にも、岩崎さんの声を聞いた人たちが足を止め「本物だー」「声が若い」「かわいいー」などとつぶやいていました。









このアルバムは、2025年12月18日に東京・ヤマハホールで行われた「岩崎良美 45周年記念 LIVE」を収録したライブアルバムで、デビュー初期の楽曲から代表曲『タッチ』まで、45年のキャリアを彩る楽曲を収めた記念作品となっています。

アルバム化について犧能薀薀ぅ嵌任鮟个修Δ迷っていたんですけど、ファンの皆さんの拍手や歓声に後押しされてこういう形にして出させていただくことにしました。本当にたくさんの人に来ていただいてうれしかったです瓩半亟蕕鮓せていました。

またアルバムタイトルについて犹笋魯侫薀鵐晃譴好きで「Grâce à vous」には「あなたのおかげ」という意味があり、みなさんのおかげで45周年を迎えられましたという意味を込めました瓩般世しました。









さらに話題がWBCで披露されたB'z稲葉浩志さんによる『タッチ』に及ぶと爐發舛蹐鷂させていただいて、その前にも映像などで知っていましたので、映像もテンポもぴったり合っていてうれしかった。ギターのアレンジもすごく元気になる瓩醗象を語り燹悒織奪繊戮魏里Δ函∨榲に人が走りたくなるような、力のある曲なので、その良さがふんだんに生かされたアレンジと歌。本当にすばらしかった。曲の力、音楽の力を改めて感じました瓩範辰靴泙靴拭









また燹憤靈佞気鵑）かっこよく決めてくださって、歌の最後に『タッチ！』とおっしゃっていて、私も最後にそういうのやってみようかなって思ったりしたけど、周りに止められる可能性もあるので、そこはみんなと相談しながら瓩箸ちゃめに答えていました。

そんな楽曲と出会えたことに岩崎さんは爐海鵑覆膨垢ご峪抻されて、愛されて、カラオケランキングでは毎年上位にいて、私の宝物みたいになっていますね。本当に感謝しています瓩噺譴蠅泙靴拭

46周年に入りやってみたいことを聞かれると爐海海里箸海蹈疋薀泙鬚笋辰討い覆い里如∀辰あったらまたやりたいです。どんな役でもかまいません瓩半亟蕕妊▲圈璽襪靴討い泙靴拭



【担当：芸能情報ステーション】