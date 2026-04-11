俳優中島裕翔（32）が11日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトなどで、女優新木優子（32）と結婚すると発表した。

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個性派ぞろいのHey！Say！JUMPの中で、クセのないところが中島裕翔のいわば個性だった。ソロになってからの活動の中心は俳優業だが、クセのない分いかようにも色がつけられる柔軟さが持ち味で、それをスポンジのような吸収力が支えている。

4年前のドラマ「純愛ディソナンス」では、教え子とのドロドロ関係を引きずる教師役で、20代とは思えない「影」をまとった演技が記憶に残った。6歳下で子役出身の相手役、吉川愛の切り替えの早さに圧倒され、当時の取材に「自分がオジサンに思えてきました」とこぼしたことを覚えているが、そんな感覚をそのまま「年齢差恋愛」に生かしたのではないかと思わせる好演だった。

この時は劇中で見事なピアノ演奏も披露したが、実は未経験で、2週間あまりの即席自主練だけで本番に臨んだ、と聞いて驚いた。

端正な顔立ちと180センチの高身長でモデルとしても活動。17年から3年連続でベストジーニスト賞に選ばれているが、もともと着るものは母親任せの無頓着だった。12年にファッション誌のモデルを務めたことをきっかけに研究を始め、トレンドにも敏感になったという。求められれば、いかようにもそれに応える。これもとしての才能かもしれない。

モデルとしても知られる新木優子とは共通点も多いが、ハロプロ、お笑いと彼女の趣味は幅広い。中島の吸収力を考えると、結婚を機にその振れ幅はますます広がるのだろう。【相原斎】