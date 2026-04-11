「え、怪我とかじゃないよね」イングランド戦で躍動した日本代表MF、まさかの“前半で交代”にネット騒然「ほんまに気の毒」「こりゃ不満たまるや」
現地４月10日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第30節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはラバルと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。
この試合に先発した中村は、２トップの一角でプレーしたものの、なかなかいい形でボールをもらえず、フラストレーションの溜まる前半となった。
そして、チームが０−１のビハインドで折り返すと、とくに怪我をしたようには見えなかったが、なんとハーフタイムにベンチへ下がった。
先のイングランド戦でアシストをマークするなど、日本代表ではキレキレだった25歳の早期交代にファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「前半で交代ですか…」
「もう呆れて交代したのかな、分かるよ分かります」
「え、中村敬斗前半だけで下がったけど怪我とかじゃないよね？」
「こりゃ不満たまるや」
「なんで前半で下がったの？ケガとかやめてよー！」
「こんなクソチームで試合させられてる中村敬斗選手ほんまに気の毒や」
現地でも、主軸アタッカーの起用法は話題となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
この試合に先発した中村は、２トップの一角でプレーしたものの、なかなかいい形でボールをもらえず、フラストレーションの溜まる前半となった。
そして、チームが０−１のビハインドで折り返すと、とくに怪我をしたようには見えなかったが、なんとハーフタイムにベンチへ下がった。
先のイングランド戦でアシストをマークするなど、日本代表ではキレキレだった25歳の早期交代にファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「前半で交代ですか…」
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「え、中村敬斗前半だけで下がったけど怪我とかじゃないよね？」
「こりゃ不満たまるや」
「なんで前半で下がったの？ケガとかやめてよー！」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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