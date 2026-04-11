「え、怪我とかじゃないよね」イングランド戦で躍動した日本代表MF、まさかの“前半で交代”にネット騒然「ほんまに気の毒」「こりゃ不満たまるや」

「え、怪我とかじゃないよね」イングランド戦で躍動した日本代表MF、まさかの“前半で交代”にネット騒然「ほんまに気の毒」「こりゃ不満たまるや」