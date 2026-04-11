【算数クイズ】1分以内で解ける？ 「36 □ 4 □ 5 = 4」の計算式を完成させよう
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。ぜひ挑戦してみてくださいね。
36 □ 4 □ 5 = 4
ヒント：まずは「36と4」の関係に注目してみましょう。答えが「4」になるためには、最初の計算でどのくらいの大きさの数字を作るのがベストでしょうか？
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▼解説
左から順番に計算のルールを当てはめてみましょう。
36 ÷ 4 = 9
9 − 5 = 4
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。ぜひ挑戦してみてくださいね。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
36 □ 4 □ 5 = 4
ヒント：まずは「36と4」の関係に注目してみましょう。答えが「4」になるためには、最初の計算でどのくらいの大きさの数字を作るのがベストでしょうか？
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正解：÷ と −正解は「÷ と −」でした。
▼解説
左から順番に計算のルールを当てはめてみましょう。
36 ÷ 4 = 9
9 − 5 = 4
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)