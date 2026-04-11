「裕翔くんと世界一幸せになってね！」新木優子、結婚発表前日の投稿に祝福の声続々！ 「極・美男美女」
俳優の新木優子さんは4月10日、自身のInstagramを更新。桜の下でのプライベートショットを披露しました。
【写真】新木優子、結婚発表前のプライベートショット
11日に所属事務所の公式Webサイトを通じて、俳優・中島裕翔さんとの結婚を発表した新木さん。発表前日となった投稿には「結婚おめでとう！」「優子ちゃんお幸せに」「本当に幸せそうで嬉しいです」「可愛い過ぎる！」「2人ともとっても大好き」「裕翔くんと世界一幸せになってね！」「極・美男美女」「スーツから二人を推してました！！」と祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】新木優子、結婚発表前のプライベートショット
「裕翔くんと世界一幸せになってね！」新木さんは、16枚の写真を投稿し、葉桜が目立ち始めた桜の木を見上げる姿や桜の花びらで作ったハートマーク、黒いDIORのバッグを肩にかけて笑顔を見せる姿などプライベートショットを披露しています。
11日に所属事務所の公式Webサイトを通じて、俳優・中島裕翔さんとの結婚を発表した新木さん。発表前日となった投稿には「結婚おめでとう！」「優子ちゃんお幸せに」「本当に幸せそうで嬉しいです」「可愛い過ぎる！」「2人ともとっても大好き」「裕翔くんと世界一幸せになってね！」「極・美男美女」「スーツから二人を推してました！！」と祝福の声が多数寄せられています。
「32歳も自分らしく‼︎」2025年12月16日の投稿では、32歳の誕生日を迎えたことを報告し、「32歳も自分らしく‼︎」とつづっていた新木さん。中島裕翔さんとは、2017年公開の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』のほか、テレビドラマ『SUITS』シリーズ（フジテレビ系）で共演し、視聴者からは“ゆとゆこ”コンビとして人気を博しました。
(文:福島 ゆき)