◇パ・リーグ オリックス4―11楽天（2026年4月11日 楽天モバイル）

開幕から安打のなかった麦谷が1―9の8回無死一塁の場面で若月の代打で登場。内に0―2と追い込まれたものの、3球目の148キロ外角速球をとらえ、今季から新設されたレフトのホームランゾーンに運んだ。

「今、外野の争いは激しいですけど、本当に今日ダメなら2軍だな、というのは自分の中でも感じていたんで。重い一打だったので、集中して入りました」

一昨年ドラフト1位には飛躍が期待される今シーズン。京セラドームのナイター時には、デーゲームの杉本商事スタジアムの“親子ゲーム”に出場するなど、上昇のきっかけをつかむべく取り組んできた。

大学時代の打撃映像もすべて見返した。以前は肩に担いでいたバットを立てて低い位置に戻した。

「何でこの世界に僕がいるか、というものをもう1回改めて考えた時、やっぱり1回戻そうと思ったので。プラス嶋村さん（打撃コーチ）がいつも早出のバッティングを教えてくれたりもしたので。感謝しています」

同じ左の外野手では杉沢が結果を残しており、巻き返しへの契機にしたい一打になった。