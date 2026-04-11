Ｊ１福岡は１１日、バトルオブ九州と銘打たれたホーム長崎戦（ベススタ）に１―０で勝利した。明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴで、後半１７分にＭＦ見木友哉が均衡を破る決勝点を挙げ、その１点を守り切った。これでチームは６連敗からの３連勝とし、浮上への流れを確かなものとした。

前半は福岡がボールを保持して押し込む展開となり、主導権を握った。サイドを起点に攻撃を組み立て、ペナルティーエリア付近までボールを運ぶ場面も多かったが、ゴールを奪うには至らずスコアレスで折り返した。

試合が動いたのは後半１７分。ペナルティーエリア手前でボールを受けた見木が、相手の動きを見て切り返し、空いたコースへ強烈なシュートを突き刺した。見木は「打とうと思ったところで相手の動きが見えたので切り返した。空いているところに強く打った」と振り返り、「結果が出て良かった。もっと点を取りたい」と語った。今季初ゴールとなる一撃が、そのまま決勝点となった。

その後は長崎が攻勢を強める時間帯もあったが、福岡は粘り強く対応。ＤＦ奈良竜樹、ＤＦ上島拓巳を中心に最終ラインが体を張って守り、シュートを浴びながらも集中を切らさず、前節広島戦に続く無失点で試合を締めくくった。

塚原真也監督は「どんな内容でも勝ち点３を奪えたことが大事」と勝利を評価し、「守備から奪ってカウンター、押し込んでからのサイドアタックと、練習してきた形が出た」と手応えを口にした。「ダーティーさや泥臭さを忘れずに戦うことが大事」とも強調した。

広島戦から続く流れの中で攻守両面に手応えを示し、３連勝。守備をベースに結果を積み重ねる形で、最下位脱出へ足がかりを築いた。