◆ 防御率0.00の剛腕

満員の横浜スタジアムに立ち込め始めた暗雲を、新外国人のショーン・レイノルズが圧巻投球で消し去った。

7回2死までは快勝ムードだったDeNA。しかし牧秀悟のエラーで出塁を許すと、ここまでスイスイと投げ続けていたエース・東克樹がまさかのツーランホームランを被弾。たちまち1点差に詰め寄れられ、直後のラッキーセブンの攻撃はわずか7球で片付けられた。

逆転を願う広島ファンのボルテージは上がる中、走って登場したレイノルズ。代打のベテラン秋山翔吾には8球を要したが、最後は得意のカットボールで空振り三振に切って取ると、今日2安打を放っている大盛穂と、くせ者・菊池涼介にはともにストレートで押し込みバットを空に切らせた。

完璧なリリーフを披露したレイノルズはお立ち台で「あまりいろんなことを考えすぎないように、1球1球集中して投げようと思っていました」と冷静な投球を心がけたと告白。

セットアッパーとして「自分の仕事はしっかりゼロをつけるということだったと思うので、その仕事ができてよかったと思います」と胸を張った。

さらに「3者三振は理想的な結果だと思うんですけれども、こういうことができるように毎日準備をしっかりしてこのマウンドに上がっています。しびれる場面しびれる展開での試合で、ああいったピッチングできることが1番楽しいと思うので、このピッチングを続けていきたいと思っています」とこれからもチームへの貢献を誓った。

◆ 指揮官も高評価

相川監督も新外国人の投球に「嫌な流れをああいう形で変えてくれましたね」と最敬礼した。



来日後6試合に登板し5ホールド。いまだに自責点0の内容に「ここまでもすごくいい投球を続けてくれています。本当に頼もしいピッチャーです」と深く頷いた。

203センチの剛腕レイノルズ。ハマの新たな「防波堤」が、相川ベイスターズを押し上げる鍵となる。

取材・文＝萩原孝弘