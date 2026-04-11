NiziUリオ、“たまたま友人と双子コーデ”ディズニー満喫ショットに反響「おしゃれ上級者」「オーラ隠せてない」
【モデルプレス＝2026/04/11】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が4月10日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを満喫する姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳アイドル「オーラ隠せてない」ディズニーショット
リオは「たまたま相方と双子コーデみたいになったディズニーの日」とつづり、東京ディズニーリゾートを訪れた際の姿を複数枚投稿。黒のレザージャケットに水玉模様のミニ丈ワンピース、青い大きな装飾が印象的なキャップを合わせたコーディネートを披露した。
また、同行した友人も水玉模様のボトムスに、ミニーマウスの帽子を着用しており、リオは「最高だった」「イエイイエイ」とつづり、お揃い風コーディネートで楽しんだ様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「オーラ隠せてない」「最高に可愛い」「めちゃ楽しそう」「双子コーデが完璧」「水玉模様がミニーちゃんみたい」「どの写真もキラキラしてて素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳アイドル「オーラ隠せてない」ディズニーショット
◆リオ、「たまたま相方と双子コーデみたいになった」ディズニーショット披露
リオは「たまたま相方と双子コーデみたいになったディズニーの日」とつづり、東京ディズニーリゾートを訪れた際の姿を複数枚投稿。黒のレザージャケットに水玉模様のミニ丈ワンピース、青い大きな装飾が印象的なキャップを合わせたコーディネートを披露した。
◆リオのディズニーショットに反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「オーラ隠せてない」「最高に可愛い」「めちゃ楽しそう」「双子コーデが完璧」「水玉模様がミニーちゃんみたい」「どの写真もキラキラしてて素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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