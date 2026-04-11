元ばんばんざい流那、娘＆はんくんとの家族3ショット披露「どんどんママに似てきた」「幸せの詰め合わせ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月11日、自身のInstagramを更新。ファミリーショットを公開した。
【写真】24歳美人インフルエンサー「どんどんママに似てきた」娘＆夫との家族写真公開
流那は、桜の絵文字を添えて、満開の桜の下で撮影された家族写真を投稿。流那が長女を抱っこし、その隣で夫のはんくんが長女にキスをするように顔を近づけている。
この投稿にファンからは「桜に負けないくらい幸せいっぱいの3ショット」「幸せの詰め合わせ」「娘ちゃんどんどんママに似てきた」「春らしい思い出ショット」「愛情いっぱい」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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◆流那、家族ショット公開
流那は、桜の絵文字を添えて、満開の桜の下で撮影された家族写真を投稿。流那が長女を抱っこし、その隣で夫のはんくんが長女にキスをするように顔を近づけている。
◆流那の投稿に反響
この投稿にファンからは「桜に負けないくらい幸せいっぱいの3ショット」「幸せの詰め合わせ」「娘ちゃんどんどんママに似てきた」「春らしい思い出ショット」「愛情いっぱい」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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