木下優樹菜、ヘアカットで印象ガラリ「イケメンすぎ」「お顔の綺麗さ際立つ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/11】元タレントの木下優樹菜が4月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「イケメンすぎ」ヘアカットで印象ガラリ
木下は「そういえば？髪キットした」「今までよりボ部感ないかんじ」（※原文ママ）と綴り、ヘアカットした近影を投稿。これまでのボブスタイルからさらに短く、襟足をすっきりとさせたショートヘアに近いスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「イケメンすぎ」「お顔の綺麗さ際立つ」「ショートヘアが似合いすぎ」「さらに短くなって顔の小ささが際立ってる」「誰かわからないくらい」「綺麗を更新し続けてる」「綺麗な首のライン」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「イケメンすぎ」ヘアカットで印象ガラリ
◆木下優樹菜、ボブヘアからさらにカットしたヘアスタイル披露
木下は「そういえば？髪キットした」「今までよりボ部感ないかんじ」（※原文ママ）と綴り、ヘアカットした近影を投稿。これまでのボブスタイルからさらに短く、襟足をすっきりとさせたショートヘアに近いスタイルを披露した。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イケメンすぎ」「お顔の綺麗さ際立つ」「ショートヘアが似合いすぎ」「さらに短くなって顔の小ささが際立ってる」「誰かわからないくらい」「綺麗を更新し続けてる」「綺麗な首のライン」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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