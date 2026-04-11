タレントの王林が１１日、「重大発表」をした。８日に誕生日を迎え２８歳になり、ＳＮＳで「新たな挑戦に取り組みます！！ 王林プロデュースのまちおこしプロジェクト始動します！！」と宣言。「けやぐばつのってけっぱるど〜」と意気込んだ。

２８年３月末で運行休止が予定されている弘南鉄道大鰐線（青森）の鉄道を起点に、今後イベントや店舗を開設するという。第１弾はアップルパイのカフェオープンで、１９日に中央弘前駅で王林がプロデュースしたアップルパイの販売開始を告知。「このプロジェクトを一緒に盛り上げる仲間達を集う場所でもあると思っていて、今後みんなと協力して創り上げていけたらと考えてるからまずはぜひ食べに来てみてね」と呼びかけている。

王林は青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー。３月いっぱいで芸能事務所「ボンド」との専属契約を満了した。青森県知事になる夢を公言しており、昨年８月に出演したテレビ番組では「知事になるために、青森にちょっと活動を戻してるというか…良かった昔ながらのもの、鉄道とかもそうだけど、伝統工芸品とかも、今どんどんなくなってるから。そういうのを後世に残せるように、何かしたいなっていう…ふうに思ってます」と熱く語っていた。