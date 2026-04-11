◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１０節 Ｃ大阪１―０Ｇ大阪（１１日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｃ大阪がアウェーでＧ大阪を破り、開幕節（２月７日・ヤンマー）で敗れたリベンジを果たした。

開幕節での対戦時は９０分スコアレスからＰＫ戦に突入し、Ｇ大阪が５―４で制したが、この日は前半から試合が動いた。４０分、Ｃ大阪はＤＦ大畑歩夢が、Ｇ大阪ＦＷデニス・ヒュメットのシュートを体を張って阻止。その後、自陣からボールをつなぐと、主将のＭＦ田中駿汰が絶妙のスルーパスを放つ。ＦＷチアゴ・アンドラーデが右足で合わせてネットを揺らし、アウェーで貴重な先制ゴール。前半はＣ大阪が１―０とリードして折り返した。

後半、Ｇ大阪は２５分、ＰＫを獲得。キッカーを務めたヒュメットの右足シュートはＣ大阪ＧＫ中村航輔が阻止され、そのこぼれ球をＭＦ安部柊斗がゴールに蹴り込んだが、ＶＡＲの結果、オフサイドと判定されノーゴール。同点とはならなかった。

そのままスコアは動かず、Ｃ大阪がリーグ４試合ぶりの９０分勝利。Ｇ大阪は０―１で敗れたＡＣＬ２準決勝のバンコク・ユナイテッド（タイ）との第１戦（８日・パナスタ）に続き、ホームで公式戦連敗を喫した。

※時間は速報値。