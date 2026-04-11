落語家・桂三度（56）が10日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。この日朝に開かれた桂文枝（82）の会見について語った。

同番組で「渡辺あつむ」として聞き手を務める三度。東野幸治から、恐れていた話を振られた。師匠である文枝が10日、7月に行う独演会の発表会見に出席。報道陣からの質問に、自身が名乗った「三枝」の名を継がせたい弟子の候補が「何人かいる」と語った。

東野はネットニュースで同発言を知り、即反応。文枝が会見で三枝を継がせることについて「何か大きな賞をとってもらうとか、世間に知られるようになるとか、そういうタイミングがあれば」と語ったことや、文枝が力を入れる創作落語ができる弟子を考えた上で、「俺の中では、あれ…？って」と三度の顔が浮かんだようだ。

三度も「ここに来る途中にニュースを見た」といい、「どうかこのニュースを東野さんが見てないことを祈る！」と思ったと苦笑い。残念ながら知っていた東野から案の定、イジられるはめになった。「ちょっと文枝一門ザワザワするんちゃうん？」と問われ、「いや…そうなんですよね…」と口ごもった。

だが三度は「はっきり言うときます。僕は、絶対にイヤですし。そんな重たいのイヤやし」と強調。「あと、この人がなったらいいのにな、って人がいますんで。その人がなったらいいと思うんで。僕はないです、ないです」ときっぱり否定した。

「そうなんやろうけど。でもこればっかりは何がどうなるか分からん」と三度の可能性を捨てきれない様子の東野に、三度はかつてのエピソードを思い返した。

「昔、師匠・三枝が文枝になる襲名興行がNGKであって。もちろん一門の弟子がいっぱい並んでる中、ゲストの西川きよし師匠が僕に向かって“2代目三枝、君やな”って。言うたときに、一門がピリッ！としたんです。おいおい、きよし師匠何を言うてくれてるねん…と」

これに、東野は「きよし師匠の野性の勘！根拠ないけど、君や！って。あるねんって…多分オーラか雰囲気なのか」と、ますます三度の可能性を疑った。「2代目三枝になったら日本中回らなあかんやん。パーティーとかも」と襲名ツアーや宴席にまで思いを馳せる東野に、「そら大変ですよ、デカすぎるもん、名前が」と三度。ワクワクが止まらない東野に、三度はあきれ気味だった。