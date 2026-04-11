晩ご飯をたずねたとき、「なんでもいいよ」などと言われてモヤモヤしたことがある人も多いでしょう。漫画家・うめやまちはるさんの作品『心曇る日は ご自愛ごはんを』の第2話『てきとうみそ汁』では、そんなモヤモヤと過去の自分を重ね合わせたエピソードが綴られます。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1100のいいねが寄せられました。



【漫画】『てきとうみそ汁』（全編を読む）

主人公は、うつ病の療養のために専業主婦をしています。今日の夕飯を買うためにスーパーにやってきましたが、病気も相まって判断力が低下し、1時間経ってもなにも買えずにいました。



そこで主人公は、旦那に「夕飯なに作るか決められないどうしよう」とメッセージを送ると、返ってきた答えは「てきとうでいいよ」。主人公は「それができないから困ってるのに〜」と嘆きながら、結局30分悩んでお弁当を買ってきました。



主人公は家に着いても、「お弁当これでよかったかな」「でもてきとうにって言ったってねぇ…」と悩んでしまいます。そのとき、ふと会社員時代の自分を思い出しました。



かつて働いていた会社の上司は、主人公に「これまとめるの頼めるかな？てきとうにうまくやっといて！」と書類を丸投げされました。てきとうとは言われたものの、ちゃんとやっておかないとまずいのでは？と考えた主人公は、夜遅くまで必死に作業をしつづけます。



しかしその結果、上司からは「こんなにちゃんとしなくてよかったのに！」「こんなのに時間かけて…ほかの仕事ちゃんと回ってるの？」と逆に怒られてしまいました。落ち込む主人公に、同僚は「てきとうでいいって言われたんだから、てきとうに済ませればよかったじゃない！」と、ジュースを渡して励まされます。



真面目すぎる主人公は「てきとうがうまくできていたらもっと生きやすかったのかな…」と、会社員時代の自分と今の自分を重ね合わせました。



そのとき、旦那から今から帰るとの連絡が届きます。夕飯のお弁当にあわせて、即席みそ汁も作ろうと考えた主人公。味噌、乾燥わかめを器に入れ、ネギはキッチンバサミで切っていれます。顆粒だしを切らしていたため、かつおぶしを直接器に投入しました。



そのときちょうど、旦那が帰宅します。みそ汁をすすった2人は、汁物の暖かさに心も温まります。



旦那はみそ汁に入っていたかつおぶしを見て「へー！アイデアだね！」と話すと、主人公は「そんなんじゃないよ！てきとうだよ…！」と言いました。そのとき主人公はふと気付きます。今日のみそ汁も、雰囲気と目分量でてきとうに作っていました。



あんなに深刻に悩んでいた『てきとう』だったのにと、思わず腹を抱えて笑ってしまいます。そして主人公は、あのころの私に「がんばってえらいね！でももっと肩の力抜いてもなんとかなるよ！」とこのみそ汁を飲ませてあげたいと思うのでした。



読者からは「てきとうって難しいよね…」「このみそ汁、私も飲んでみたい！」など、共感の声があがっています。そこで、作者のうめやまちはるさんに話を聞きました。



手の抜き方が分からなかった日々を思い出しながら描いた

―同作を描こうと考えたきっかけについて教えてください



やるならちゃんとやらなきゃと思うことが多くて、それでうまくいかなくて周囲から「もっと要領よくうまいことやりなよ」と言われることが度々あったように思います。かといって手の抜き方もわからず、どんどん追い詰められてパニックになっていた記憶があります。そんな日々のことを思い出しながら描きました。



―「てきとう」の考え方などは、ご自身の経験をもとに描かれたのでしょうか？



そうですね。経験したことや感じたことを、読む人に伝わりやすいように再構成して描きました。



―「てきとう」ながらも心のこもった料理にじんわりと来ました。『心曇る日はご自愛ごはんを』には、今回のようなレシピが他にも紹介されているのでしょうか？



はい。ほかのお話にも、食を通して心が元気になっていく話が描かれています。お話に出てきた料理のレシピもおまけで載っています。温かい気持ちを込めて描きましたので、それが伝わったら嬉しいです。



（海川 まこと／漫画収集家）