まだ4月の11日ですが、静岡市で30.3℃と、本州で今年初めての真夏日を記録しました。

4月中旬だというのに子どもたちが水遊び。静岡市では午後1時すぎに30.3℃を記録し、今年、本州で初めての「真夏日」となりました。

まだ桜の花が残る小田原城。神奈川県小田原市は29.2℃の暑さに。

海岸には家族連れが集まり、打ち寄せる波に歓声をあげていました。

「びしょ濡れ！もう濡らしちゃっていい？」

「きょう最高ですね、太陽もよく出てて」

ほかにも、栃木県の佐野市で29.7℃、山梨県の大月市で29.5℃、群馬県内や茨城県内でも29℃台を記録しました。

そんな中、東京では…

報告

「東京都心も25℃を超え、わんちゃんたちも暑そうにしています」

保冷剤を頭にのせたり、アイスをなめたり。暑さをしのぐ、犬たち。

東京・代々木公園で開かれた犬と一緒に遊べるイベントには愛犬を連れた多くの人が訪れ、会場はにぎわいを見せていました。

「暑いです」

「（犬が）ムっとしたんで、肉球が熱いか心配」

「お水いっぱい飲ませてあげているが、暑そう…。暑いね」

きょうの都心の最高気温は27.3℃で、「夏日」になるのは今年初めて。都内ではほかに、練馬区で28.4℃、八王子で28.2℃と、7月上旬並みの気温となりました。

そんな中、世田谷では…

「重い！重い！」

毎年恒例！今が旬の「たけのこ掘り」を楽しむ子どもたちの姿がありました。

まだ体が暑さに慣れていない時期だけに、熱中症への注意が必要です。