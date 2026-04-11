「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）

ソフトバンクの先発・上沢が今季初勝利。２３年まで在籍した日本ハムからの勝利で、１２球団勝利を達成した。

ソフトバンク移籍後、初のエスコンフィールドでの登板だった。かつての本拠地でヒーローインタビューにも臨み、「北海道は僕がプロ野球のキャリアをスタートした場所なので。本当にたくさんの感謝の気持ちを持ちながらマウンドに上がりました。本当にすごく素晴らしい球場で、僕がいた時と変わらず、すごく熱気のある球場だと思います」と振り返った。

初回、矢沢に先頭打者弾で先制を許したが、二回以降は走者を出しながらも粘りの投球を展開。七回２死満塁から清宮幸の適時打で１点を失ったが、続くレイエスを見逃し三振に仕留めると激しく吠えた。

１２球団勝利達成には「まさかそんな選手になれると思っていなかったので、今日こうやって達成できてうれしいです」と振り返った。

チームは２位・日本ハムに逆転勝ち。連勝で今季最多タイの貯金５とした。これで日本ハム戦は開幕４連勝となった。