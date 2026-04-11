¡Ú AKB48 ¡ÛÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¡5·î¸ø±é¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½à12ºÐ¤ÇAKB48¤Ë²ÃÆþáàAKB48¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿á
AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú AKB48 ¡ÛÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¡5·î¸ø±é¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½à12ºÐ¤ÇAKB48¤Ë²ÃÆþáàAKB48¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿á
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢AKB48¥á¥ó¥Ð¡¼ ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¤¬Â´¶È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤ÆÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¡¢ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¤ÏAKB48¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï12ºÐ¤ÇAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢AKB48¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â´¶È¸ø±é¤Ï5·î15Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½ºÑ¤ß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÁ´¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û