ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’26」のサブリーダー・牧野真莉愛（25）の卒業コンサートが、6月24日に日本武道館で行われることが決まった。

11日に東京都立川市の「TACHIKAWA STAGE GARDEN」で開催された「モーニング娘。’26 コンサートツアー春 ―Rays Of Light―」の初日公演のMCで本人がファンに報告した。

牧野は9日、公式サイトを通じて今春開催予定のツアーをもってグループ並ぶにハロー！プロジェクトを卒業することを発表。当初のツアー日程は6月6日のNHK大阪ホールが最終日とされていた。

牧野は9日の発表で「ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました」と決意を表明。ラストツアーに向けて「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います」と覚悟を伝えた。

12年間にわたる活動の幕引きを前に「残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」と意気込んだ。

2012年からハロプロ研修生として活動し、14年に12期メンバーとしてグループに加入。25年にサブリーダーに就任し、後輩たちを引っ張ってきた。プロ野球・日本ハムの熱狂的なファンとして知られる牧野は同時に大リーグにも詳しく、ヤンキース・ジャッジのファンであることも公言している。