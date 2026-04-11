KEY TO LIT井上瑞稀＆中村嶺亜、リンクコーデ着こなす「mini」春のファッショントレンド特集トップバッターで登場
【モデルプレス＝2026/04/11】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア・KEY TO LIT（キテレツ）の井上瑞稀と中村嶺亜が、４月11日発売『mini（ミニ）5月号』（宝島社）に登場する。
【写真】STARTOジュニアが描いた圧巻のキャンバス作品
結成から1年、個性の強いキャラクターを生かして多方面で活躍しその勢いが止まらない、実力派グループ・KEY TO LITの井上と中村が、春のファッショントレンドを紹介する特集のトップバッターとして登場する。衣装1着目は春のトレンドキーワードとして注目されるシャツ。色違いのストライプシャツでリンクコーデを着こなしている。中村は「ブルーのストライプと、Tシャツの襟元の赤との色合いが爽やかで可愛い」とコメント。2人とも小道具として用意されたラジコンに「久しぶりに触った！」と夢中の様子だったという。
冷え込む2月中旬の撮影だったが、ストリートファッション特集らしくスタジオ外での撮影も。暖かい日差しのなか撮影した、2着目の春らしいカラールックを披露している。ほかにも、結成から1年を経たグループのこと、年上チームの2人から見たメンバーの素顔などのインタビューも掲載される。
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◆井上瑞稀＆中村嶺亜、色違いシャツでリンクコーデ
結成から1年、個性の強いキャラクターを生かして多方面で活躍しその勢いが止まらない、実力派グループ・KEY TO LITの井上と中村が、春のファッショントレンドを紹介する特集のトップバッターとして登場する。衣装1着目は春のトレンドキーワードとして注目されるシャツ。色違いのストライプシャツでリンクコーデを着こなしている。中村は「ブルーのストライプと、Tシャツの襟元の赤との色合いが爽やかで可愛い」とコメント。2人とも小道具として用意されたラジコンに「久しぶりに触った！」と夢中の様子だったという。
冷え込む2月中旬の撮影だったが、ストリートファッション特集らしくスタジオ外での撮影も。暖かい日差しのなか撮影した、2着目の春らしいカラールックを披露している。ほかにも、結成から1年を経たグループのこと、年上チームの2人から見たメンバーの素顔などのインタビューも掲載される。
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