◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１０節 町田１―０柏（１１日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

柏は敵地で町田に０―１で敗れた。序盤から町田の堅守を崩せずにいると、後半３０分にＦＷナサンホに決勝点を決められた。ホームで対戦した３月１４日の試合でも０―１で敗北し、リカルド・ロドリゲス監督は「前半戦のホームの町田戦と同じように、多くのチャンスを作れなかった試合展開になった」と総括。「警戒していたクロス、そしてセットプレーのところからもチャンスを作られた。我々としては期待通りのプレーが出来たかというと、必ずしもそうではなかった試合展開だった」と悔やんだ。

ロドリゲス監督は失点から３分後の後半３３分に、ＭＦ戸嶋祥郎に代えてＭＦ汰木康也を投入。汰木を左のシャドーで起用すると、普段は主にシャドーでプレーするＭＦ山内日向汰をボランチに下げ、攻撃的な布陣を敷き、ゴールを狙いに行った。

キャンプから山内のボランチ起用は試してきたが、公式戦での起用は初。指揮官は「先制点を決められた後、より攻撃的な選手をピッチに残す中で、結果的に山内をボランチに下げた」と説明。「彼にとって初めてのポジションを任せたわけではなく、今まで見てきた中での１つのオプションとして持っていた」と話した。