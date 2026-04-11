◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ５００キロレース」（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）

シーズン開幕戦となる第１戦の公式予選が岡山国際サーキットで行われ、ＧＴ５００クラスでは３８号車の「キーパーセルモＧＲスープラ」（大湯都史樹、小林利徠斗組）がポールポジションを獲得した。

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大湯はまるで優勝したかのような喜びようだった。王者・ａｕトムスを抑えてのトップフィニッシュ。「やりました。言葉が出ないです。めっちゃうれしいです」と拳を握った。

小林との新ペアで挑んだシーズンの初陣。「気合がが空回りして、個人的にはミスもあった」と振り返ったが「クルマ（の状態）は上位争いができるし、ポールが取れると思っていた」。予感的中の快走に「非常に手応えを感じている」とうなずいた。

立川祐路監督は「利徠斗がまずＱ１で３番手。初戦としては十分すぎる結果だった。大湯もしっかり決めてくれた。今シーズン、最高の形でスタートすることができました」と総括。“打倒ａｕトムス”として臨む新シーズンへ向けて「トムスさんは強い。でも、それを許してしまっている他のチームが、僕ら含めて情けないと思う」とキッパリ。「気を引き締めていきたいし、このまま頑張っていきたい」と力を込めた。