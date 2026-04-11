トースターなしで作れる！「ワンパントースト」で朝食の楽しみ広がる

簡単に作れる「ワンパントースト」が便利

朝は1日の中でも特に慌ただしい時間帯。そんな忙しい朝におすすめなメニューが「ワンパントースト」をご紹介します。フライパンひとつで作れるため、トースターを持っていない一人暮らしの方でも気軽に作ることができますよ。

両面に卵液を染み込ませるのがポイント

名前のとおり、フライパンひとつで作れるため、トースターを持っていない一人暮らしの方でも気軽に作ることができます。用意するのは食パンと卵、あとはハムとチーズ、バターがあればOKです。

1.食パン、ハム、チーズをそれぞれ半分ずつにカットしておきます。







2.フライパンにバターを入れ、溶けたら卵を流し入れていきます。卵の上に食パンを置き、卵液を両面に染み込ませます。







3.卵が固まったらパンからはみ出ている卵を内側に折り返して入れ、その上にチーズとハムをのせます。







4.パンを折りたたみ、両面に焼き色をつけたら完成。







材料も作り方もとってもシンプルなトースト。バターの風味とふんわりの卵、とろけるチーズが好相性です。手軽に作れるのでぜひ挑戦してみてくださいね。