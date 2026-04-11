FC東京、3発快勝でEASTの2位キープ！　横浜FMは初先発の天野純が躍動も、ホームで黒星

これぞ東京

再びロングカウンター炸裂



さすがは室屋成

1人で決定機を演出



最後はマルセロヒアンのショットクオリティ🏹



🏆明治安田J1百年構想リーグ

🆚FC東京×横浜FM

🆓DAZN 無料LIVE配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/LUgkQAVsaT