「それ可愛い！」→ 実は【しまむら】！ 穿くだけでシャレ見え♡「1,000円台デニムパンツ」

デイリー使いしやすく、トレンド感もまとえるデニムパンツ。とはいえ、毎回同じようなコーデになりがちな人は、今回紹介する【しまむら】のダメージジーンズを取り入れてみて。遊び心のあるデザインが魅力で、一点投入でシャレ見えが狙えます。1,000円台とお手頃なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

甘さも辛さも楽しめるダメージジーンズ

【しまむら】「TAI*デニムダメージP」\1,969（税込）

大胆なダメージ加工が施されたデニムパンツ。ダメージ部分にはレースが付いているので、肌の露出が気になるという大人女性も気負わずに穿けそう。ベストを投入した鮮度高めなデニムオンデニムスタイルや、シアーシャツと合わせたヘルシーなコーデなど、幅広い着こなしが楽しめます。

甘辛のバランスが絶妙な春っぽコーデ

こちらはピンクのトップスと合わせた春らしいコーデ。カラートップスとも相性が良いので、春のワードローブに欠かせない存在になるかも。シアーベストを投入すれば、着こなしに奥行きが生まれてこなれた印象に。足元はきれいめのパンプスでもスニーカーでもマッチしそうです。

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writer：Emika.M