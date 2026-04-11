マスターズ

米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間10日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で第2日が行われた。ロバート・マッキンタイア（英国）は通算7オーバーで予選落ち。初日に中指を立てるなどのマナー違反を犯し、大会側から叱責されたと報じられた29歳は、2日連続でメディアの取材を拒否した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「愚かな振る舞い」と報じている。

同紙は「ロバート・マッキンタイア、マスターズでの中指への叱責と予選落ちの後、メディア対応を拒否」との見出しで記事を掲載。オーガスタ・ナショナルで「前日に愚かな振る舞いを見せた」とし、翌日の金曜日、マッキンタイアが再び記者陣の取材を拒んだことを伝えた。

記事では、初日のマッキンタイアの振る舞いを詳報。15番パー5で2度の池ポチャを喫しクアドラプルボギーを叩くと、グリーンに向かって「不満から左手の中指を立てた」姿がテレビカメラに捉えられた。また、名所のアーメン・コーナーでも「放送禁止用語を連発」。中継した英放送局「スカイスポーツ」の解説者が視聴者に何度も謝罪する事態となり、「思春期の若者のようにクラブを地面に叩きつけた」という。

初日のラウンド後、マッキンタイアは取材を求める複数の記者を無視。同紙によると、大会関係者から叱責を受けたとされている。第2ラウンドは1アンダーの71と立て直したものの、通算7オーバーで予選通過には遠く及ばず。最後まで「公の場での謝罪を拒否した」とされた。同選手は先週の大会でも「クソみたいなショットだ」と暴言を吐く姿が捉えられていたという。



（THE ANSWER編集部）