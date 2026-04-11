

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5月6日に発売される9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録内容の全貌が解禁され、2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。

混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきた BE:FIRST が、TOKYOから世界を躍らせる。日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー Chaki Zulu が手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

表題曲「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

3月16日に先行配信され、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』で自身通算12作目となる週間1位を獲得。圧巻のスケールで話題を呼んだMusic Videoも800万回再生を突破するなど、BE:FIRSTの勢いを象徴している。

さらにファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」の全4曲を収録した9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」。

LIVE盤には2025年9月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録される。BE:FIRST ‘Rondo’Lyrics : SKY-HI, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, LEOMusic : Chaki Zulu, SKY-HI, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, LEOProduced by SKY-HI, Chaki Zulu