米Ｇ１のターフクラシックＳ（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・芝１８００メートル）に参戦するシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は引き続き、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が騎乗することが決まった。矢作調教師が４月１１日、明かした。

同馬はサウジアラビアのネオムターフＣで４着に敗れた後、検疫期間を経て、現在は栗東で調整を続けている。矢作調教師は「サウジで爪を傷めて、尾を引いているところがあったが、徐々に良くなっている。そういう意味でも（当初予定していた香港より）１週延びたのはよかった。上げ切らないといけないからね」と現状を説明した。

坂井騎手は同日、同所で行われるケンタッキーダービー・Ｇ１（ダート２０００メートル）のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大厩舎、父ディーマジェスティ）と、チャーチルダウンズＳ・Ｇ１（ダート１４００メートル）のテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大厩舎、父ヴォラタイル）にも騎乗予定。多くの競馬ファンの注目が集まる一日に、日本競馬の強さを世界へ発信する。