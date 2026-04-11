◆パ・リーグ ソフトバンク６―３日本ハム（１１日・エスコンフィールド）

日本ハムは先発・伊藤が６回途中６失点で降板。主砲レイエスが２度の同点機に凡退するなど打線もソフトバンク投手陣を攻略できず、開幕から対ソフトバンクは４連敗。新庄剛志監督は「向こうは主役が打って、こっちは主役が打てなかった。こんな日もある」とコメントした。

打線は初回、先頭の矢沢が右越え１号ソロを放ち先制。５点を追う７回１死満塁のチャンスでは清宮幸の適時内野安打で１点を返し、なお２死満塁と一発が出たら同点の場面をつくったが、レイエスが見逃し三振。３点差の９回２死一、三塁でもレイエスが遊ゴロに倒れ、あと１本が出なかった。

先発の伊藤は、５回までは柳田の本塁打による１失点と粘りの投球を見せていたが、同点で迎えた６回に四死球と安打で無死満塁のピンチ。海野を三振に仕留め１死としたが、牧原大の右前適時打で勝ち越しを許すと、柳町に中犠飛、近藤には右越え５号３ランをたたき込まれ、６回途中７安打５四死球６失点でＫＯされた。

伊藤にとっては、６回途中５失点で降板した開幕戦のリベンジを狙った登板だったが、またも６回を投げ切ることができず今季初黒星を喫した。