KEY TO LIT・井上瑞稀＆中村嶺亜、久しぶりのラジコンに夢中 ストライプシャツのリンクコーデで『mini』に登場
5人組グループ・KEY TO LITの井上瑞稀と中村嶺亜が、11日発売の『mini5月号』（宝島社）の春のファッショントレンドを紹介する特集にトップバッターとして登場する。
【全身ショット】カッコイイ…大歓声で登場した中村嶺亜＆井上瑞稀
結成から1年、個性の強いキャラクターを生かして多方面で活躍しその勢いが止まらない、実力派グループ「KEY TO LIT」。井上と中村は色違いのストライプシャツを羽織ったさわやなかコーデを披露する。
■編集部コメント
衣装1着目は春のトレンドキーワードとして注目されるシャツをご用意。色違いのストライプシャツでリンクコーデを着こなしていただきました。中村さんは「ブルーのストライプと、Tシャツの襟元の赤との色合いが爽やかでかわいい」とコメント。お2人とも小道具として用意したラジコンに「久しぶりに触った！」と夢中の様子でした。冷え込む2月中旬の撮影でしたが、ストリートファッション特集らしくスタジオ外での撮影も。暖かい日差しのなか撮影した、2着目の春らしいカラールックもお楽しみに。結成から1年を経たグループのこと、年上チームのお2人から見たメンバーの素顔など、インタビューにもご注目ください。
【全身ショット】カッコイイ…大歓声で登場した中村嶺亜＆井上瑞稀
結成から1年、個性の強いキャラクターを生かして多方面で活躍しその勢いが止まらない、実力派グループ「KEY TO LIT」。井上と中村は色違いのストライプシャツを羽織ったさわやなかコーデを披露する。
衣装1着目は春のトレンドキーワードとして注目されるシャツをご用意。色違いのストライプシャツでリンクコーデを着こなしていただきました。中村さんは「ブルーのストライプと、Tシャツの襟元の赤との色合いが爽やかでかわいい」とコメント。お2人とも小道具として用意したラジコンに「久しぶりに触った！」と夢中の様子でした。冷え込む2月中旬の撮影でしたが、ストリートファッション特集らしくスタジオ外での撮影も。暖かい日差しのなか撮影した、2着目の春らしいカラールックもお楽しみに。結成から1年を経たグループのこと、年上チームのお2人から見たメンバーの素顔など、インタビューにもご注目ください。