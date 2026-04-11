◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第10節 清水1―1広島 PK戦4―5（2026年4月11日 エディオンピースウイング広島）

J1清水は敵地で広島と対戦し、1―1のまま90分を終え、PK戦は4―5で敗れたが勝ち点1を確保した。

90分間を通して守勢を強いられた。開始4分、ロングスローからのヘディングシュートをGK梅田透吾が右手一本で弾き、ポストに当てて失点を阻止。その後も広島に押し込まれる展開が続き、シュート14本を浴びるなど再三ゴールを脅かされたが、最終ラインは体を張った対応で最後の局面を封じた。

後半26分には、速攻から均衡を破る。DF北爪健吾の右クロスにFW呉世勲（オ・セフン）が左足で合わせて先制。だが同29分、左サイドを崩されてこぼれ球を押し込まれ同点とされた。

その後も押し込まれる時間が続いたが、最後まで体を張ってゴールを守り抜き、勝ち点を死守。PK戦は4人目のMF小塚のキックが止められ4―5で敗れたが、敵地で粘りを示した。

吉田孝行監督は「相手に圧倒された中でも粘り強く戦えた。前半も（失点）0で終われて、先制点を取れたのは自信になるのかなと思います。今日の90分を通して言うと引き分けは我々にとっては悪い結果ではなかった」と振り返った。