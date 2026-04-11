漫才コンビ「ハイヒール」リンゴ（64）が11日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。嵐のラストツアーをめぐる、ファン心理について言及した。

番組では、嵐のラストツアーについて特集。交通費や宿泊費、グッズ代などその経済効果が5000億円超ともいわれていることを取り上げた。

経済効果の中には「美容院代」もあり、MCのフリーアナウンサー石井亮次（49）は「美容院代っていうのがね…」と幅広い波及効果に感心。

リンゴが「やっぱりキレイにして楽しみたいっていう…あるよね」と谷元星奈アナウンサー（30）に話題を振ると、谷元アナも「爪の先まで、ネイルまで全部キレイな状態で。デートですもんね、ライブはね」と同調した。

これに、スタジオからは「違うでしょ、音楽イベントでしょ！」とツッコミが入れられ、リンゴは「アーティストとのデート！」と強調。

さらにリンゴは、知り合いがライブに行ったことに触れ「なんでそんなに行くの？ って聞いたら、前のコンサートの時に『またね』って言われたんですって。ファンに『またね』って言ったから、だから行くねんて。すごいと思って…」とファン心理に言及した。

これにも「それは一般的には社交辞令」とツッコミが飛んだが、リンゴは「今回の札幌は、最後に『またね』って言わなかったんですって」と話し、石井アナも「ああ…だから活動を一旦（終了する）、ということでね…」と納得していた。